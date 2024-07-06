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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أجمل التهاني والرسائل بالعام الهجري الجديد 1446.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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بمناسبة العام الهجري الجديد يتبادل الأقارب والأصدقاء أجمل التهاني والرسائل الخاصة والتي تبدأ مع كل عام يحل فيه هلال شهر محرم، وتنتهي مع نهاية شهر ذي الحجة، وهي كما يلي:

أهلي وأحبائي أرسل لكم رسالة تهنئة من فؤادي، أتمنى أن تكون سنة ممتلئة بالمرح، كل عام وأنتم جميعا بخير.
أسأل ربي الكريم الجبار أن يبارك لنا في هذا العام الهجري الجديد، وأن يزيد الله من فضله وكرمه وخيراته لنا.
السنة الهجرية الجديدة أصبحت على الأبواب، يا رب اجعلها سنة بلا وجع ولا فراق.
يا ربنا اجعل هذا العام خالِيا تماما من المصائب، يا رب اجعلها سنة هجرية ممتلئة بالعافية، كل عام وأنتم بألف خير.

 

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