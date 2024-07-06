الثانوية العامة 2024.. تباين آراء طلاب الغربية حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تباينت ردود الأفعال لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية حول امتحاني الجغرافيا والكيمياء، وأعرب عدد كبير أن امتحانات مادتى الجغرافيا والكيمياء، جاءت فى مستوى الطالب فوق المتوسط وكانت تحتاج لوقت أكبر.

من ناحيته أشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40 ألف و661 طالب وطالب يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.