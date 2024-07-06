بدء محاكمة طبيب نساء بتهمة التسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي

بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.

يذكر أن محامي المجني عليها تقدم ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس يتهمه بالتسبب في وفاة زوجته.

وطالب البلاغ بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة.