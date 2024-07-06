التقرير النفسي والعقلي للمتهم باغتصاب وقتل الطفلة جانيت يفجر مفاجأة

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تقرير مستشفي الأمراض النفسية والعصبية للمتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جنيت جمعة بطرس.

وكشف التقرير سلامة المتهم العقلية والنفسية للمتهم

يذكر ان أمر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.