دفن جثة طالب توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثمان الطالب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول بلاغ لقسم شرطة ثاني أكتوبر من مستشفى أكتوبر بوصول شخص يدعى أحمد ياسر عبد الستار، 20 سنة، طالب بكلية هندسة جامعة الفيوم، ومقيم بقرية ساويرس الكبيرة بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، جثة هامدة إثر تعرضه لحادث سقوط من علو.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبسؤال زملاء الشاب في العمل، تبين أن المتوفى يعمل منذ فترة بإحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وفي أثناء عمله بالطابق الخامس بالوحدة السكنية اختل توازنه وسقط من علو، ما أدى إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.