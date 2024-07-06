حبس المتهمين بتمزيق جسد صديقهم بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام ٣ شباب بتمزيق جسد صديقهم بسبب لعب الكرة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كشفت التحقيقات الأولية أن بلاغ ورد لشرطة النجدة من المستشفى بوصول طفل ١٥ عاما مصابا بعدة طعنات بالجسد، بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين وجود علاقة صداقة بين المجنى عليه والمتهمين.

وقام المتهمون بالتعدى على صديقهم بسلاح أبيض بسبب لعب الكرة، وتم نقله إلى المستشفى وتم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.