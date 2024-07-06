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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بتمزيق جسد صديقهم بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام ٣ شباب بتمزيق جسد صديقهم بسبب لعب الكرة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كشفت التحقيقات الأولية أن بلاغ ورد لشرطة النجدة من المستشفى بوصول طفل ١٥ عاما مصابا بعدة طعنات بالجسد، بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين وجود علاقة صداقة بين المجنى عليه والمتهمين.

وقام المتهمون بالتعدى على صديقهم بسلاح أبيض بسبب لعب الكرة، وتم نقله إلى المستشفى وتم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكتوبر المتهمين حبس المتهمين تمزيق جسد التحقيقات الأولية