رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية داعيا الله عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر و جيش مصر الباسل.

كما عاهد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجمهورية على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

هذا وقد توجه القاصد بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية ومنسوبي الجامعة بالتهنئة بهذة المناسبة العطرة التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل ودروس علمها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيا الله أن يجعله عام خير وبركة ونماء، يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة وأن يعم السلام والخير بلادنا والبلدان العربية والإسلامية.