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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد الجديد يصل مكتبه ويوجه الشكر للرئيس السيسي

محافظ بورسعيد الجديد
محافظ بورسعيد الجديد يصل مكتبه
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وصل اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد الجديد، اليوم السبت، ديوان عام المحافظة، حيث كان في استقباله الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظا لبورسعيد، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

وأدى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، اليمين الدستورية، محافظا لبورسعيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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