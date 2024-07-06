بعد شائعة انفصالهما.. أول ظهور لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح

في أول ظهورٍ لها بعد شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، احتفلت الفنانة هنادي مهنا بتأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، برفقة زوجها.

ونشرت "هنادي" عبر خاصية الصور القصيرة على موقع "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها أحمد خالد صالح، خلال احتفالهما معًا بفوز منتخب فرنسا على منتخب البرتغال، في أحدث ظهورٍ لهما بعد شائعات انفصالهما.

تصدر الثنائي المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بسبب حذف الأخيرة صورا تجمعها به من حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الجمهور يتوقع انفصالهما.

واستنكر أحمد خالد صالح ما تردد عبر منصات التواصل بشأن انفصاله عن هنادي مهنا، موضحا أن كل هذه هراءات وليس لها أساس من الصحة، قائلا "كله كلام فاضي ومش حقيقي، وأفضل رد علي الشائعات هي التجاهل، في حد بيولع في الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.