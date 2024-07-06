الثانوية العامة 2024| عمليات المنيا: لا محاضر غش في امتحان الكيمياء

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء امتحان مادة الكيمياء اليوم السبت، دون تحرير أي محاضر غش.

وتابعت غرف عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام، سير امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والرياضية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع، تبين انتظام الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وشكل حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، غرفة عمليات بإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور .

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.