10 أطنان حجم مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب مايو الماضي

أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد سجلت صافي شراء بمقدار 10 أطنان من الذهب في مايو عبر صندوق النقد الدولي ومصادر البيانات العامة الأخرى. حيث قادت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة معاملات شهر مايو.

وكان البنك الوطني البولندي أكبر مشتري للذهب خلال الشهر (10 أطنان)، يليه البنك المركزي التركي والبنك المركزي الهندي.

وتستمر قوة شراء البنوك المركزية للذهب في عام 2024، على الرغم من انخفاض إجمالي المشتريات والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر بنوك الأسواق الناشئة القوة الدافعة الرئيسية لكل من عمليات الشراء والبيع.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل طلب البنوك المركزية العالمية أعلى من الاتجاه المتوسط هذا العام، وفي حين أن إجمالي المشتريات المبلغ عنها قد يكون أقل من العام الماضي، إلا أن إجمالي المبيعات قد تباطأ أيضًا.

و في سياق متصل، سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع، وذلك على حساب تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر بعد ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي مما يدل على تباطؤ النمو الأمريكي وبالتالي تراجع التضخم.

من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع ليسجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% بعد أن سجل 7 جلسات متتالية من الهبوط، الأمر الذي ساهم في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.