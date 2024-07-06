كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون غدا استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش بعد غد الاثنين بسبب استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية حيث يعاني اللاعب من شد من الدرجة الثانية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين، حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وأمس عقب خوض مباراة الداخلية أمس الأول.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.