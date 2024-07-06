38098 شهيدًا و87705 حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 29 شهيدا و100 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 273 على التوالي، مُسجلًا فيها أبشع الجرائم والمذابح التي يُمكن أن تُسجل في تاريخ الحروب الفلسطينية، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين فُقدت أخبارهم في مقابر المجهولين وتحت الأنقاض وفي معتقلات الاحتلال السرية.