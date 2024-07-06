إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا

أصيبت اليوم طالبتان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إصابة طالبتين واحدة بمدرسة بمدينة قنا أصيبت بألم في البطن نتيجة توتر الامتحان، والأخرى في مدرسة بمركز أبو تشت أصيبت بحالة إغماء نظرا لارتفاع حرارة الجو.

هذا وقد تم إسعاف الطالبتين وعمل الإجراءات الطبية الكاملة لهما ليتمكنا من تكملة الامتحان.

هذا وقد قام اليوم طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا بأداء امتحان الكمياء لطلاب شعبة علمي والجغرافيا لطلاب شعبة أدبي وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع حالات الغش أو الشغب بين الطلاب.