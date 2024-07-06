تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا في بورسعيد

أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، امتحان مادتي الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات والجغرافيا للشعبة الأدبية، في سابع أيام الامتحانات، وذلك بإجمالي 5872 طالبا وطالبة موزعين على 15 لجنة أساسية.

آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الكيمياء والجغرافيا في بورسعيد

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى الامتحان، حيث وصف بعض الطلاب امتحان الكيمياء أنه أرحم من امتحان الفيزياء، بينما تحدث آخرون عن وجود صعوبة في أسئلة الدرجتين وسؤال رسمة الأكسدة.

كما تباينت أيضا أراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان الجغرافيا، حيث وصفه معظمهم أنه سهل او متوسط المستوى، بينما وصفه آخرون بـ "الصعب".

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين العملية الامتحانية، فضلًا عن انتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في كافة الأحياء بالإضافة إلى رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات لضمان وصول الطلاب والطالبات بكل سهولة ويسر إلى لجان الامتحانات.