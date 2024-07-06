73 مليون دولار حصيلة Despicable Me 4 في أول أيامه

تصدر الجزء الرابع من سلسلة الرسوم المتحركة “Despicable Me”، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل يوم واحد.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 73 مليون دولار، جمع منهم 47.6 مليونا في صالات السينما الأمريكية و25.4 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار تقريبا.

ويعود كل من ستيف كاريل وكريستين ويج وبيير كوفين وميراندا كوسجروف وستيف كوجان للفصل التالي من سلسلة الرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول الشرير الخارق “جرو” وجيشه من التوابع الصفراء “Minions”.

يواجه (جرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنًا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).