«تعرضت لضغوط لم يمر بها لاعب».. نص تصريحات أحمد رفعت في لقائه الأخير

خلقت وفاة اللاعب أحمد رفعت، نادي مودرن سبورت، حالة من الحزن العميق المصاحب للغضب العارم لما تشهده الأوساط الرياضية من ظلم في بعض الأحيان خاصة مع تصريحات اللاعب الأخيرة، خلال لقائه بإحدى القنوات الفضائية، معربًا عن حزنه الشديد للظلم الواقع عليه من بعض الأشخاص، ما خلق لديه ضغوطات نفسية شديدة فاقت قوة تحمله ونُقل على إثرها للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة يوم 11 مارس الماضي، وقد تحسنت حالته لفترة صغيرة، ولكن قد حدث خلل كهربائي حاد وتوقف تام لعضلة القلب مسببًا وفاته في عمر الـ31 عامًا، وقد انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي وكل الأوساط الرياضية رأسًا على عقب خلال الساعات الأخيرة حزنًا ونعيًا للشاب المصري الذي مات بسبب الضغوط النفسية والإهمال، وقد تداول رواد السوشيال ميديا بكثافة تصريحاته الأخيرة منذ 12 يومًا، وتعرض لكم “البوابة نيوز” نص تصريحات اللاعب المصري التي عبرت عن خليط من المشاعر التي تجمع بين الحزن والإحساس بالظلم والتفاؤل في تحقيق أحلامه التي يسعى إليها.

نص تصريحات أحمد رفعت في لقائه التلفزيوني الأخير

«الوعكة الصحية التي عشتها كانت صعبة عليا وأسرتي وأشكر الجميع على مساندتي».

«أنا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، ومش فاكر إيه إللي حصل لي في مباراة الاتحاد، ومش فاكر أي حاجة تخص أحداث اللقاء، حاولت أفتكر أي حاجة عن الماتش واللي حصل لكن مقدرتش لحد دلوقتي».

«أعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام لا أتناول مكملات وليست سببا فيما حدث لي تعرضت لظروف قاسية قبل وعكتي الصحية وأتذكرها ربما تكون سبب ما حدث».

«مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، كانت عاملا رئيسيا وراء الأزمة الصحية التي ألمت بي».

«الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بكرة القدم، وفترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر بها أي شخص».

«اتحكالي إني حاولت أقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي والأطباء تعاملوا مع ذلك ووالدتي كانت في حالة صعبة خلال فترة مرضي».

«أبحث عن أسباب ما حدث لي في وعكتي الصحية، وخضعت لعملية قسطرة بعد الاستفاقة من وعكتي الصحية وطبيب إيطالي أجرى لي عملية تركيب الدعامة».

«أستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وهناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي اتناول الأدوية 5-6 مرات على مدار اليوم».

«أشكر نادي فيوتشر ووليد دعبس فهو يتعامل كأب وليس رئيس نادي فقط، وعلاقتي ممتدة مع نادر شوقي منذ فترة طويلة».

«ما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان ما حدث تحديدا».

«كنت مخلص مع الأهلي السنة اللي فاتت.. وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة، والخطيب أسطورة وهو بمثابة أب بالنسبة لي».

واختتم رفعت حديثة برسالة مؤثرة: «أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده، والدكتور قالي هرجع تلعب كرة تانية وتابعت ما حدث لأريكسن».