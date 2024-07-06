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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان: نُقدِّر الأدوار الفاعلة لمصر من أجل إنهاء الأزمة

إيدن أوهارا سفير
"إيدن أوهارا" سفير الاتحاد الأوروبي في السودان
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أعرب "إيدن أوهارا" سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، عن تطلعه للعمل الجماعي لإيجاد حل لإنهاء أزمة السودان، مؤكدًا: "نُقدِّر كل الأدوار الفاعلة لمصر من أجل إنهاء الأزمة".

وأضاف أوهاوا، في كلمته اليوم السبت، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لابد من وقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال بين جميع الأطراف، ولا بد من تجنب مزيد من المجاعة ووقف الاقتتال وفتح ممرات إنسانية وإغاثية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، أن السودان جمهورية ذات سيادة، ولا بد من إحلال السلام ووجود مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وتحميه.

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