الثانوية العامة 2024.. محافظ الشرقية يتفقد اللجان بمدرسة عمر الفاروق بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م، بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 13 لجنة امتحانية تستوعب 261 طالبا وطالبة، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت يوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 بلغ 52130 طالب وطالبة منهم 33014 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.