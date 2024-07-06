بيزشكيان المعتدل يفوز برئاسة إيران.. الرئيس الجديد حصل على 53% متفوقًا على جليلي

تم الإعلان عن مسعود بيزشكيان، المعتدل نسبياً بين اثنين من المرشحين النهائيين، الرئيس التاسع لإيران بعد حصوله على 53.3 في المائة من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت في 5 يوليو ضد المتشدد سعيد جليلي الذي حصل على 44.3 في المائة.

وكان بيزشكيان، الذي يعتبر نفسه مستقلا، مدعوما من جبهة الإصلاح في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 28 يونيو والتي أعقبت وفاة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو.

حصل المرشح المؤيد للإصلاح على أكثر من 7 ملايين صوت أكثر من الجولة الأولى وما يقرب من 3 ملايين صوت أكثر من منافسه المتشدد، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة.

وقاطعت الجولة الأولى من الانتخابات، التي انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 40%، على نطاق واسع من قبل مختلف الجماعات السياسية والناشطين والإيرانيين المحبطين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، التي يتحداها كثيرون في المعارضة، ارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة التي جرت يوم الجمعة بنحو عشرة في المئة إلى 49.8 في المئة.

وفي العملية الانتخابية التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية بشدة، لا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولقد قدم الرئيس الجديد العديد من الوعود خلال حملته الانتخابية، ولكن كما كان الحال مع المرشحين الآخرين، كانت الخطط التفصيلية غائبة.

ويدعو بيزشكيان إلى المشاركة في محادثات بناءة مع القوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي يقول إنها أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ولم يقدم أي خطط ملموسة لمثل هذا الأمر، وهي خطوة تتطلب موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.

كما أصر على أن إيران بحاجة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال للسماح بالعلاقات المصرفية الدولية. وإيران مدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ فبراير 2020.

ومن المرجح أن يتم اختيار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي قام بحملة لصالح بيزشكيان بلا هوادة في الأسابيع القليلة الماضية، نائبًا للرئيس في حكومته، ويقال إن منصب وزير الخارجية مخصص لنائب ظريف السابق والمفاوض النووي عباس عراقجي.

وقال بيزشكيان خلال مناظرات الحملة الانتخابية إن الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض والضعفاء لن يدفعوا الضرائب إذا فاز في الانتخابات. كما تعهد بتقديم رعاية صحية مجانية لذوي الدخل المنخفض والأسر الضعيفة.

ويُعتقد على نطاق واسع أن علي طيب نيا، الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق في حكومة حسن روحاني (2013-1017)، هو على رأس الفريق الاقتصادي لبيزيشكيان. ويعتقد أن الطيب نيا هو دعم لاقتصاد السوق الحر، حيث تعاني إيران من السيطرة والملكية الحكومية الساحقة.

واعترف جراح القلب البالغ من العمر 70 عامًا، والنائب والنائب الأول لرئيس البرلمان (2016-2020)، والمحارب القديم في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) في مناسبات مختلفة بالمساعدة في فرض الحجاب على النساء في أوائل القرن العشرين.

وبيزشكيان معروف بخطبه النارية في البرلمان ضد حملة القمع الدموية التي شنتها الحكومة على المتظاهرين في عام 2009، وفي تغريدة بعد يوم من وفاة أميني، انتقدت بيزشكيان بشدة العنف ضدها وقالت إن اعتقال فتاة بسبب حجابها وتسليم جثتها إلى عائلتها" أمر غير مقبول في إيران ومخزٍ.

وقال لاحقًا إن مجلس صيانة الدستور منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس 2024 بسبب احتجاجه على مقتل أميني، كما انتقد الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء الذين تم احتجازهم في منازلهم منذ عام 2011.

وكان بيزشكيان قد شغل منصب وزير الصحة في عهد الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، وكان خاتمي الذي امتنع عن التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس احتجاجاً على الاستبعاد الواسع النطاق لغير المتشددين، قد دعم بيزشكيان وصوت له.

ومن المرجح أن الأصوات الإضافية التي حصل عليها بيزشكيان في جولة الإعادة جاءت من بعض أولئك الذين قاطعوا الجولة الأولى، وكذلك من بعض أنصار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي خسر في الجولة الأولى.

وكانت موافقة بيزشكيان على خوض الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور المتشدد للغاية بمثابة مفاجأة. وكان قد سجل سابقًا للرئاسة في عام 2013 لكنه انسحب وسجل مرة أخرى في عام 2020، ليتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.