لمتابعة الموقف التنفيذي.. رئيس جهاز «أكتوبر الجديدة» يلتقي منفذي «سكن لكل المصريين» بالمدينة

التقى المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، مسئولي الشركات المنفذة وجهات الإشراف لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة بالمدينة، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي، وإزالة كافة العقبات، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على كافة الشركات المنفذة وجهات الإشراف ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وكذا الالتزام بكافة المواصفات الهندسية للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وحاجزي الوحدات.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن المرحلة السادسة تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ-ب-ج)، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، بالإضافة إلى ٣٥ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة، والمقرر الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار ٩٠ ألف وحدة سكنية مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" .