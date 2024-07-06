بالفيديو.. تفاصيل حادث انتحار روبوت في كوريا الجنوبية

كشف المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حادث انتحار روبوت في كوريا الجنوبية، ألقى بنفسه من أعلى الدرج، وذلك بعد عمله من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً.

وأضاف محمد الحارثي، خلال لقائه مع رشا مجدي وفاتن عبد المعبود، مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الروبوتات قد تخرج عن الخدمة نتيجة لعدة أسباب مختلفة نظرا لوجود خلل في «جي بي إس»، أو خلل في نظام الملاحة الخاصة بالروبوت، أو خلل برمجي أو خلل في نظام التشغيل».

وتابع: «الروبوتات جزء من الذكاء الاصطناعي وعادة ما تتعرض لأخطاء برمجية تسمى هلاوس الذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى حدوث في نظام التشغيل، لافتا إلى هناك أكثر من 3 ملايين روبوت في الخدمة الآن».