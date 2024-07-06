بني سويف.. انطلاق الموجة الـ23 من حملات إزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة

من جهته أشار السكرتير العام اللواء حازم عزت ، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" تم عقد اجتماع تنسيقي، بشأن الإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الموجة الـ 23، وتم وضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

حيث يتم تنفيذ الموجة الجديدة على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.