لاعب مات مرتين.. تسلسل زمني لمعاناة أحمد رفعت مع مرضه الغامض

أثارت وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية، وبين جمهور الكرة المصرية من الشباب والكبار على حد سواء، حيث توفي عمر يناهز الـ 31 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في مارس الماضي، وقد خلقت وفاته حالة من الغضب العارم لوجود اتهامات ودلائل تشير إلى تعرضه لضغوطات نفسية فاقت قوة احتماله وتعرضه للظلم من قبل بعض الأشخاص، وعدم سعي المحيطين في حل الأزمة مما جعل الأمر يزداد سوءًا وتتدهور حالته الصحية حتى وصلت إلى الوفاة في ريعان شبابه، وتقدم لكم “البوابة نيوز” بالتواريخ تفاصيل بداية مرضه حتى تلك اللحظة

11 مارس 2024

تعرض اللاعب المصري أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت، لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية، وتسببت هذه الأزمة القلبية في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

25 مارس 2024

تم حجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

11 إبريل 2024

استمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

23 يونيو 2024

حل أحمد رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، قبل أسبوعين، في أول ظهور له بعد تعرضه للأزمة الصحية، وقال: "أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ميبقاش موجود، مش هيبتقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتؤدي الحياة المطلوب تعملها، ومتكونش شخص مؤذي، وارد في أي وقت أي حد ميبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة مش مشكلة، أكتر بتفضل هي السيرة، واللي انت بتعمله في حياتك".

6 يوليو 2024

توفي اللاعب المصري أحمد رفعت، عن عمر يناهز 31 عامًا، نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به.

