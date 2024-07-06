تامر فرج: أنا ضد المقاطعة الفنية ونحن لسنا أنبياء

انتقد الفنان تامر فرج كل ما يحدث من عمليات مقاطعه فنية من الجمهور لبعض الفنانين، بعد مواقفهم الأخيرة، عقب العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطينى فى أكتوبر الماضي.

وأضاف الفنان تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه ضد كل أشكال المقاطعة والعقاب الجماهيري، لأن الفنان بشر وله قناعات وله مطلق الحق أن يكتب ما يشاء ويعلن موقفه أو لا، ولا يجوز أن يغير قناعاته ومواقفه نتيجة الضغوط.

واختتم الفنان تامر فرج حديثه: "الفنان يقدم المتعة والترفيه من خلال أعمال فنية، وبعدها يعود إنسانا طبيعيا يمارس حياته مثله مثل الجمهور، لا تحملني أكثر من حدود قدراتي، ورسالتي للجمهور "أنا لست نبيا فلا تتبعني".