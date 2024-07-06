فعاليات جديدة متنوعة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وشهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية عروضا فنية متنوعة بدأت مع فقرات استعراضية لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى محمود، بجانب رقصات مستوحاة من الفلكلور.

كما قدمت فرقة الآلات الشعبية باقة متنوعة من الأغاني التراثية منها: "إسماعيلية يالي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، ومصر العظيمة بشعبها"، بالإضافة إلى فقرة عزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، نظم بيت ثقافة القنطرة شرق لقاء بعنوان "التربية الإيجابية وتأثيرها على النشء" بقطاع الري، ناقش خلاله كل من عماد العوضي رئيس مجلس إدارة الموارد المائية والري بالقطاع، والمهندس وائل عمران رئيس النقابة العامة للموارد المائية، أهمية التربية الإيجابية للأبناء وأثر ذلك على المجتمع، مع توضيح أساليب التربية الحديثة والتي من أهمها إقامة حوار بنّاء مع الأبناء، الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

واستمرت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بلقاء شهدته مكتبة علي الراعي بالريّاح، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنوبة، تحدث خلاله عبد القادر عبد العزيز مدير المكتبة، عن موقع بلاد النوبة، وطبيعتها الخاصة، ومبانيها المعمارية الواقعة على ضفاف النيل وزخرفتها ذات الألوان الزاهية.

ويحتفل النوبيون في مختلف أنحاء العالم، بتلك المناسبة في 7 يوليو سنويا، للتعريف بتاريخ أرض الذهب وإحياءً للتراث النوبي الأصيل.

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