ممثلة الاتحاد الإفريقي: نعمل حثيثا على إنهاء معاناة السودانيين والوقف الفوري للحرب

قالت "سبشيوزا وانديرا" نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان، إن المؤتمر يهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين.

وأضافت في كلمتها اليوم السبت، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية ،أن المؤتمر ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة في إنهاء الأزمة، حيث أن التوترات في السودان أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف بينهم العديد من النساء والأطفال.

وأكدت نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي العمل بشكل حثيث من أجل إنهاء معاناة السودانيين، داعيةً إلى وقف القتال فوريًا في السودان، مشددةً: "مستمرون في عملنا من أجل تقريب الرؤى لحل الأزمة".

وانطلق قبل قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التي تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.