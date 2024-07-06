خلل كهربائي خبيث.. جمال شعبان يكشف سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت.. الضغط النفسي الشديد قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية خطيرة، وقد يسهم في تفاقم حالات مرضية قائمة، لكنه نادراً ما يكون سبباً مباشراً في وفاة الإنسان، وعادةً ما يكون التأثير السلبي للضغط النفسي على الصحة مرتبطا بتأثيره على نظام المناعة والقلب والأوعية الدموية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

بشكل عام، الإنسان لا يمكن أن يموت مباشرة بسبب الضغط النفسي إلا في حالات نادرة جداً تشمل مثلاً حوادث الإجهاد الشديد المرتبط بظروف محددة مثل الحوادث أو الكوارث، ومع ذلك، فإن العناية بالصحة النفسية والتعامل الفعال مع الضغوطات النفسية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الضغوطات.

وأثار هذا الموضوع الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بسبب وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن على الحساب الرسمي "فيسبوك".

وعلق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة اللاعب المفاجئة، من خلال رده على سؤال أحد المتابعين ن حول تشخيص الحالة الطبية لأحمد رفعت، قال: "حصل خلل كهربائي خبيث في القلب، نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة، وحدثت انتكاسة".

وأضاف: "غالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب، رحمة الله عليه".

جاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

واختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان"، وقد تقرر إقامة مراسم الدفن والجنازة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم.