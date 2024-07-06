جامعة بنها تتقدم 65 مركزًا عالميًا بمؤشر التأثير العلمي بتصنيف ليدن الهولندي 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة بمؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University) لعام 2024؛ إذ جاءت الجامعة بالمركز 1167 ضمن 1506 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي هذا العام، متقدمة 65 مركزا عن الإصدار السابق.

وأضاف "الجيزاوي"، أن الجامعة احتلت محليا الترتيب 11 ضمن 15 جامعة مصرية تم تصنيفها هذا العام. وأفريقيا جاءت الجامعة بالمركز 31 ضمن 43 جامعة مصنفة، وقد ساعد النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي في ظهر الجامعة بهذا الإصدار من التصنيف.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى حصول الجامعة على المركز 966 عالميا بمؤشر التعاون، وبمؤشر النشر في المجلات المفتوحة بتقدم 99 مركزا، كما جاءت بالمركز 1050 عالميا بمؤشر التنوع بين الجنسين بتقدم 51 مركزا عالميا.

وجدير بالذكر أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحة والتنوع بين الجنسين.

وساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج. وتستهدف الجامعة في الفترة القادمة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين في المجلات العلمية ذات الفئة 1% و5 % من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.