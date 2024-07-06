وزير الخارجية: مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني

قال السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية، إن الدولة المصرية ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، متابعا: الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان وهذا ليس منحة وإنما واجب.

وأضاف عبدالعاطي ، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر القوي السياسية المدنية الذي ينعقد فى القاهرة، عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”: "تعمل مصر على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".

وناشد وزير الخارجية والهجرة، السلطات والقوى السياسية السودانية بأن يعلوا جميعا مصلحة الوطن السوداني، كما أن مصر ستظل دائما وأبدا داعمة للجهود الساعية لعودة الاستقرار للسودان الشقيق

وتمني، التقدم والازدهار والرفعة لدولة السودان ولشعبه الشقيق، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا”.