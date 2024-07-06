وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن السكتة القلبية "القاتل الصامت"

أثار نبأ وفاة اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت حالة من الحزن بعد وفاته فجأة نتيجة توقف عضله القلب لديه وتعرضه لوعكه صحية في القلب وذلك خلال الأشهر الماضية ،

وفي هذا التقرير نبرز أسباب توقف عضلة القلب وأعراضها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تحدث السكتة القلبية نتيجة توقف القلب عن النبض أو ينبض بسرعة فائقة بحيث يتوقف عن ضخ الدم، أثناء السكتة القلبية، ينهار الأشخاص عادة ويصبحون غير مستجيبين وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار، ما يعرف بالسكتة القلبية المفاجئة، يمكن أن تصبح هذه الحالة التي تهدد الحياة قاتلة إذا لم تحصل على علاج فوري.

أثناء السكتة القلبية لا يعود قلبك يضخ الدم، وفي دقائق معدودة يصبح الجسم والاعضاء في خطر الموت لأنه يجب أن يحصلوا على الأكسجين باستمرار.

أسباب السكتة القلبية

تحدث السكتة القلبية بسبب مشكلة في النظام الكهربائي لقلبك.

في السكتة القلبية، يتوقف قلبك عن النبض بانتظام بسبب مشكلة في النظام الذي يتحكم في نبضات قلبك.

أعراض السكتة القلبية

قد تشمل أعراض السكتة القلبية ما يلي:

-فقدان الوعي وهو الإغماء.

-خفقان القلب.

-دوخة.

-الدوار.

-ضعف.

تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون أي أعراض سابقة.

ما الذي يحدث قبل السكتة القلبية مباشرة

قبل أن تصاب بالإغماء، قد تظهر عليك علامات أخرى لسكتة القلب، بما في ذلك:

-ألم صدر.

-قئ وغثيان.

-ضيق في التنفس.

أسباب السكتة القلبية

قبل السكتة القلبية، تتجاوز النبضات السريعة غير الطبيعية فجأة النبضات الكهربائية الطبيعية التي تبدأ نبضات قلبك.

تسبب نظم القلب غير الطبيعية ،عدم انتظام ضربات القلب ، معظم حالات توقف القلب المفاجئ.

أكثر حالات عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة شيوعًا هي الرجفان البطيني، هذا هو إطلاق غير منتظم وغير منظم للنبضات من بطينات قلبك "الغرف السفلية".

عندما يحدث هذا، لا يستطيع قلبك ضخ الدم، عندما لا ينبض قلبك، لا توجد طريقة لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى بقية الجسم.

وبدون علاج، يمكن أن تموت في ظرف دقائق.

