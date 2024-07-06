التحفظ على ضحية بلطجية المرج لحين استجواب النيابة

تحفظت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، على الشاب المتعدي عليه من قبل 3 بلطجية في منطقة محمد نجيب بسلاح أبيض؛ داخل مستشفي القصر العيني لحين استجواب النيابة العامة له حول الواقعة.

سحل شاب وترويع والدته بالكلاب

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يُدعى "أحمد محمد محمود عطا"، مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص برفقة آخرين، بدهسه بمركبة توك والتعدي عليه بسلاح أبيض.

وخلال دقائق انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية يدعى "أحمد عبد العال" وشهرته "أحمد عبده"، بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وسط الشارع، وترويع الأسرة ووالدة المجني عليه بكلاب شرسة.

وفي السياق ذاته، قال عبد المقصود أحد أقارب المجني عليه، إن المتهم من ذوي النشاط الإجرامي، ومشهور عنه ارتكاب جرائم البلطجة في المنطقة، مشيرا إلى المشكلة بدأت منذ فترة بسبب قيام المتهم بترويع والدة المجني عليه وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال مرورها في الشارع، بعدما طالبته بإبعاد الكلاب عن الشارع حتي تقوم بالمرور، إلا أنه قام بإطلاق الكلاب عليها، وحينها نشبت مشاجرة بين المتهم وأسرتها وأصيبت والدة المجني عليها بجروح خطيرة جراء تعرضها للعقر من كلاب المتهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ«البوابة» المتهم استعان بآخرين في تلك المشاجرة وقام بإطلاق أعيرة نارية، وثقتها مقاطع الفيديو بكاميرات المراقبة المثبته في الشارع، وعقب إبلاغ الشرطة لاذا بالفرار.

وتابع قائلا: «مساء يوم الثلاثاء الماضي، انتظر المتهم رفقة 2 آخرين المجني عليه، حال وقوفه أمام الشارع وقاموا بالاصطدام به وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء «مطاوي» ثم فروا هاربين، وعقب ذلك، قمنا بنقل المصاب الي مستشفي اليوم الواحد، والتي أمرت بنقله إلى مستشفى المطرية التعليمي، الا أن حالته كانت تقتضي تحويله إلى مستشفي قصر العيني، ومازال حتي كتابة هذه السطور ينتظر صدور قرار بعلاجه بسبب إصابته بكسر مضاعف في القدم.

واستطرد : «عاوزين حقه ونطالب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهم».