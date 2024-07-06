الناقدة رحاب هانى: المقاطعة الفنية جزء من ضريبة الشهرة

أكدت الناقدة الفنية رحاب هانى أنه لا أحد يملك سلطانًا على الجمهور فى إتخاذ ما يراه، وعلى الفنان أن يعي جيدًا أن الجمهور يفكر بالعقل الجمعى، والمقاطعة والقرارات العقابية تنتشر بشكل كبير فيما بينهم، نتيجة بعض القرارات أو الآراء التى تصدر عن الفنان.

وتابعت الناقدة الفنية رحاب هانى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، فى نفس الوقت من حق الفنان أن يتخذ الموقف الذى يراه مناسبًا ولا يجب أن يفرض عليه أى شخص أى شيئ، أو أن يتعرض الفنان لحملات الضغط لكى يتخذ موقف بذاته دون قناعات داخليه منه.

وأضافت أن أحد أوجه ضريبة الفن، هو أن مثلما يرفع الجمهور الفنان لعنان السماء، ربما يحدث العكس فى بعض الأحيان، وعلى الفنان أن يفهم ويعي ذلك جيدًا، وتعتبر جزء من ضريبة الشهرة، وللأسف تلك القرارات الخاصة بالمقاطعة وما شابه، تضر بالعملية الإنتاجية وصناعة الفن.