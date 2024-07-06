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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 24 مسيرة روسية من طراز شاهد

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم /السبت/ أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.
وأوضح أوليشوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن روسيا أطلقت 32 مسيرة من طراز شاهد /131/136 من منطقة القرم وبريمورسكو-أختارسك، وتصدت المجموعات التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، للهجمات الروسية في مناطق دونيتسك وخيرسون وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك وشيرينيهف.
 

طائرة بدون طيار دونيتسك روسيا القوات الجوية الأوكرانية