قائد القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 24 مسيرة روسية من طراز شاهد

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم /السبت/ أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وأوضح أوليشوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن روسيا أطلقت 32 مسيرة من طراز شاهد /131/136 من منطقة القرم وبريمورسكو-أختارسك، وتصدت المجموعات التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، للهجمات الروسية في مناطق دونيتسك وخيرسون وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك وشيرينيهف.

