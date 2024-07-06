وزير الخارجية: مؤتمر القوى السياسية والمدنية ينعقد فى لحظة فارقة من تاريخ السودان

قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه مصر من داخل العاصمة الإدراية يناقش الأوضاع في الداخل السوداني خلال الظروف التي تمر بها والتداعيات السلبية التى تؤثر علي العالم أجمع ودول الجوار للسودان الأشد تأثرًا بالأزمة.

ووجه السفير بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدراية، عرضتها قناة القاهرة الإخبارية ، الشكر للجميع علي تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان الشقيق، ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة.

وأكد وزير الخارجية أن مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظ فارقة من تاريخ السودان، كما أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية.