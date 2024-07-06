بدء تفعيل خطة التدريب الصيفية لقطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على التوجه لمجتمعها بمصفوفة متميزة من الدورات التدريبية وخاصا خلال فترة الصيف من أجل تنمية القدرات، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة تطورات العصر، واحتياجات سوق العمل، بهدف خلق قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خطة تدريب صيفية - بدأت في تفعيل أولى برامجها بدورة تدريبية حول "ترسيخ فكرة العمل والمشروعات الصغيرة" والتي استمرت لمدة ثلاث أيام بحضور 30 متدرب من داخل الجامعة وخارجها.

وحاضر بالبرنامج الدكتورة أفنان ممدوح بركات مدرس مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة -والتي قامت بتعريف ريادة الأعمال بأنها المحرك الأساسي في تطوير المشاريع الخاصة، حيث تساعد على إنجاح المشاريع وتضمن لها الاستمرارية، وهي طريق المشاريع الصغيرة نحو النهوض كي تصبح مشاريع ضخمة وكبيرة باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة وريادية، تتماشى مع إحتياجات العصر.

وخلال التدريب تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات لعمل جلسات عصف ذهني، وتحديد مشروع محدد كل مجموعة للتدريب على كيفية تحديد المشكلة وحلها، الميزة التنافسية لكل مشروع، وتحديد شريحة العملاء المخاطبة، وكيفية الوصول لهم.

وتأتي سلسلة البرامج التدريبية بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.