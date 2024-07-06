نفط خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية طفيفة

سجل نفط خام البصرة الثقيل خسائر طفيفة، فيما سجل الخام المتوسط مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل النفط العالمي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء اليوم /السبت/ أن نفط خام البصرة الثقيل أغلق في آخر جلسة له أمس /الجمعة/ على انخفاض بلغ 42 سنتا؛ ليصل إلى 82.98 دولار، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 73 سنتا بما يعادل 0.87%، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 42 سنتا؛ ليصل إلى 85.56 دولار، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 27 سنتا أو ما يعادل 0.87%.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.. فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 2%، وارتفعت أسعار الخامين القياسيين (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنسبة 7% و9% على التوالي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، مع انتعاش الآمال بزيادة الطلب خلال الصيف وتراجع الإمدادات بدعم من تخفيضات أوبك+.

