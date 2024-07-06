الأهلي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني

نعى النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت .

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه وجماهيره، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويذكر أن استيقظ الوسط الرياضي على خبر رحيل أحمد رفعت نجم المنتخب الوطني السابق، بعد صراعه مع المرض بعد أزمة توقف القلب.

موعد جنازة أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت موعد صلاة الجنازة على لاعب الفريق أحمد رفعت الذي توفي فجر اليوم السبت.

وستقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت بعد ظهر اليوم السبت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ.

وفاة أحمد رفعت

وأعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر؛ وذلك بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي لينقل على إثره المستشفى.

ورحل اللاعب عن عالمنا بعد أزمة صحية كبيرة، والتي سقط على إثرها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت في 11 من مارس الماضي.

وأعلن نادي مودرن سبورت الوفاة في بيان رسمي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي جاء كالاتي:

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

«ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وبقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان».