اليوم.. الحوار الوطني يستأنف جلساته ويتابع تنفيذ توصياته السابقة

يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته ظهر اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المراحل السابقة من الحوار والتشاور مع الحكومة الجديدة بشأنها خاصة مخرجات الحوار الاقتصادي، وإطلاق مرحلة جديدة في الفترة المقبلة.

وقال المنسق العام للحوار ضياء رشوان، في تصريحات له، إن اجتماع مجلس الأمناء، سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وأضاف رشوان، أن مجلس الأمناء سيضع الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، قانون الأحزاب، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، دعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.