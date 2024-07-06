بث مباشر.. انطلاق مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور وزير الخارجية بالعاصمة الإدارية

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم السبت، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، لانطلاق أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

يأتي المؤتمر في إطار حرص مصر على بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول الجوار.

https://www.youtube.com/live/buX8WZa_ODE?si=HtwqB655rW2sNDUs