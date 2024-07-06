محاكمة البلوجر نادين طارق بنشر الفسق والفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل ثاني جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور ووصلت المتهمة منذ قليل للمحكمة وسط حراسة أمنية لنظر جلسة محاكمتها .

وقررت جهات التحقيق إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.