ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية بنسبة 5.2% في النصف الأول من العام الجاري

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية وما يتعلق بها من سلع بنسبة 5.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بشعبية المكرونة سريعة التحضير ومنتجات الأرز المصنعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن قيمة صادرات قطاع الأغذية المسمى "كي-فود بلس" بلغت 6.21 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في العام السابق، وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ويشمل هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، من السلع الطازجة والمصنعة إلى المعدات والحلول الزراعية.

وبحسب المنتج، قفزت صادرات المكرونة سريعة التحضير بنسبة 32.3% لتصل إلى 590.2 مليون دولار، مع ارتفاع صادرات منتجات الأرز المصنعة بنسبة 41.4% لتصل إلى 136.9 مليون دولار، حسبما أظهرت البيانات.

وأرجعت الوزارة النمو في صادرات المكرونة سريعة التحضير إلى انتشار محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعرض تحديات تناول المنتجات الحارة، بالإضافة إلى إنتاج المصدرين لمنتجات مخصصة.

وأضافت الوزارة أن منتجات الأرز الكورية الجنوبية ازدادت شعبيتها أيضا، حيث جذبت منتجات "كيمباب" المجمدة، وهي لفائف أرز بالأعشاب البحرية المجففة، اهتماما كبيرا في السوق الأمريكية كخيار غذائي صحي وخالٍ من الجلوتين.

كما ارتفعت صادرات "الكيمتشي" وهو طبق جانبي كوري تقليدي يُصنع من الملفوف المخمر بنسبة 4% لتصل إلى 83.8 مليون دولار.

وشملت عناصر الزيادة الرئيسية الأخرى الوجبات الخفيفة والمشروبات ومنتجات "الجينسنغ" التي ارتفعت صادراتها بنسب 11.4% و9.6% و1.2% على التوالي.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 17%، لتصل إلى 736 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب بسبب تحسن إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل وتراجع التضخم.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.1% لتصل إلى 702 مليون دولار، حيث استخدم المصدرون المنصات الإلكترونية والمؤثرين للترويج للمواد الغذائية الكورية الجنوبية.

ومن ناحية أخرى.. انخفضت الصادرات الكورية إلى اليابان بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها إلى 671.3 مليون دولار؛ بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين اليابانيين.

وفي سياق أخر.. كانت سيارة "سورينتو" ذات الدفع الرباعي لشركة "كيا" هي السيارة الأكثر مبيعًا في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات الصناعة يوم /الثلاثاء/ الماضي.

ووفقا لبيانات مبيعات صناعة السيارات، تم بيع 49،588 وحدة من "سورينتو" خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2024، وتبعتها سيارة "كرنفال" لشركة "كيا" وسيارة "سانتافيه" لشركة "هيونداي موتورز"، حيث تم بيع 44،868 وحدة و39،765 وحدة لكل منهما على التوالي.

وجاءت سيارة "سبورتاج" ذات الدفع الرباعي لشركة "كيا" وشاحنة "بورتر" الصغيرة لشركة "هيونداي" في المركزين الرابع والخامس، حيث بيعت 39،299 وحدة و38،561 وحدة على التوالي.

ولم تشمل الطرز الخمسة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة سيارة /سيدان/، كأول مرة من نوعها منذ عام 2000.

وجاءت سيارات السيدان /جرانديور/ و/أفانتي/ من هيونداي في المركزين السادس والثامن، حيث بيعت منهما 33،370 وحدة و27،323 وحدة على التوالي، في حين أن الطرازين المتبقيين في قائمة العشرة الأوائل - /سيلتوس/ من /كيا/ و/توسان/ من /هيونداي/ - هما أيضا من سيارات الدفع الرباعي.

ويتوقع مراقبو الصناعة أن يستمر الاتجاه نحو تفضيل سيارات الدفع الرباعي في النصف الثاني من العام الجاري، مما يرجح أن تصبح "سورينتو" السيارة الأكثر مبيعًا لأول مرة هذا العام.

