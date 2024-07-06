الثانوية العامة 2024.. أولياء الأمور بالأقصر يساندون أبناءهم في امتحان الكيمياء

حرص عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، على الحضور مع أبنائهم أمام لجان الامتحانات الثانوية العامة، لتحفيز أبنائهم خلال أدائهم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، الذي انطلق بداية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات، في سابع أيام ماراثون الثانوية العامة الذي انطلق يوم 10 من شهر يونيو الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون ماراثون الثانوية العامة بمحافظة الأقصر هذا العام، هم 6912 طالبا وطالبة مقسمين إلى 5154 لشعبة العلمي علوم، 389 علمي رياضة، 1369 لشعبة الأدبي.

وكيل تعليم الأقصر: اللجان فتحت في موعدها

من جانبه، قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لم نرصد أي مخالفات من الطلاب أو تأخير في فتح اللجان عن موعدها، كما وفرنا كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب من تندات عند الدخول وفصول ولجان جيدة التهوية ومياه باردة، كما أنه تم تزويد المدارس ببوابات وعصى إلكترونية الهدف منها منع دخول الطلاب بأجهزة المحمول حتى نمنع عنهم ما يشغلهم ويشتتهم عن التركيز في الامتحان، وتحقيقا لمبدأ الأمن الوقائي حتى لا يقع أبنائنا تحت طائلة العقوبات.

ونوه وكيل وزارة التعليم بالأقصر، أنه تم التشديد على مراقبي اللجان والأدوار أنفسهم بعدم استخدام الهاتف المحمول حرصا على توفير أجواء الهدوء لأبنائنا الطلاب.

ولفت وكيل وزارة التعليم بالأقصر، إلى أنه لم نعد نرى تكدس أولياء الأمور بشكل كبير أمام اللجان كما كان في الفترات السابقة، وهذا جاء نتيجة لثقتهم في ما وفرناه لهم من سبل الراحة والتنظيم واستجابة لما طلبناه منهم من توفير أجواء الهدوء للطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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أولياء الأمور أمام المدارس (2)

أولياء الأمور أمام المدارس (3)

أولياء الأمور أمام المدارس (4)

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أولياء الأمور أمام المدارس (17)