اليوم.. طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم السبت، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 25:50% للصغرى.

واضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30:50 كم /س وارتفاع الموج من 1.5: 2.5

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27 درجة .