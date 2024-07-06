بنمو 35%.. حجم التمويل متناهي الصغر يسجل 22.7 مليار جنيه خلال 2023

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر المقدم من القطاع المصرفي وغير المصرفي إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بواقع 4.6 مليون مستفيد.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن مؤشرات الشمول المالي، أن حجم التمويل متناهي الصغر سجل 22.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو بلغ 35% عن نهاية عام 2022.

وكشفت البيانات أن محفظة التمويل متناهي الصغر قفزت بنسبة كبيرة تجاوزت 1200% خلال 9 سنوات، حيث سجل إجمالي المحفظة 6.4 مليار جنيه بنهاية 2016 بواقع 2 مليون مستفيد.

وسجلت المحفظة 11 مليار جنيه بواقع 2.5 مليون مستفيد في نهاية 2017، وارتفعت إلى 17.8 مليار جنيه بواقع 3.1 مليون مستفيد في نهاية 2018، ثم ارتفعت إلى 26.2 مليار جنيه بواقع 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019.

وقفزت محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 47.1 مليار جنيه بواقع 4 ملايين مستفيد في نهاية 2020، ثم ارتفعت إلى 60.2 مليار جنيه بواقع 4.2 مليون مستفيد في نهاية 2021، ثم إلى 64.8 مليار جنيه بواقع 4.7 مليون مستفيد في نهاية 2022.

يشار إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر يبلغ 220 ألف جنيه كحد أقصى بحسب ما حددته هيئة الرقابة المالية.