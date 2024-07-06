ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات بدار السلام

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، مسجل خطر في اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ابيض، إلى محكمة الجنايات .


تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).


ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة ، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

دار السلام دار السلام الجزئية حيازة سلاح أبيض حيازة سلاح ضبط عنصر إجرامي قسم شرطة دار السلام سجل خطر