إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات بدار السلام

أحالت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، مسجل خطر في اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ابيض، إلى محكمة الجنايات .



تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).



ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة ، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.