الرئيس الباكستاني: نتطلع إلى التعاون مع الرئيس الإيراني الجديد لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم /السبت/ الدكتور مسعود بيزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران، معربا عن تطلع بلاده إلى التعاون لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وقال زرداري - في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" المحلية - "إن باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات أخوية.. وآمل أن تنمو علاقاتنا تحت قيادتكم بشكل أقوى".

كما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق، مسعود بيزشكيان على فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية مع إيران.

وقال صادق: "واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في العهد الجديد".

وفاز بيزشكيان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم أمس الجمعة؛ ليصبح الرئيس التاسع لإيران بعدما حصل على أكثر من 16 مليون صوت، بينما حصل منافسه على نحو 13 مليون صوت.. وعمل بيزشكيان (69 عاما) وزيرا للصحة في إيران لمدة أربع سنوات خلال فترة رئاسة محمد خاتمي.

