مصرع وإصابة 88 شخصا جراء أعاصير في مقاطعة "شاندونج" الصينية

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 83 آخرون؛ جراء أعاصير في مقاطعة "شاندونج" الصينية الواقعة شرقي البلاد.

وأكدت السلطات الصينية - وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن الأعاصير التي ضربت المدينة بعد ظهر أمس /الجمعة/ ألحقت أضرارا بأكثر من 2800 منزل.. بينما تتواصل جهود الإنقاذ والإغاثة بالمدينة، حيث يركز عمال الإغاثة على معالجة الجرحى ونقل السكان المتضررين إلى أماكن آمنة.

وأشارت (سي جي تي إن) إلى أنه تم استعادة الاتصالات في المدينة، واستؤنفت حركة المرور بشكل أساسي على الطرق.