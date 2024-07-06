بالفيديو.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد

كشف محمود القباني عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال القباني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن السواحل الشمالية تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة وذلك لتواجد البحر، موضحًا أن محافظات بورسعيد ومطروح والإسكندرية الأكثر تأثرا بالرطوبة والتي قد تصل إلى 90% خلال فترات الليل.

وتابع: «نسب الرطوبة تنخفض تدريجيا بالمحافظات الداخلية»، منوهًا إلى أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على كافة الأنحاء خلال يومي السبت والأحد.

وأكمل: «درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على السواحل الشمالية تصل إلى 31 درجة، وعلى القاهرة الكبرى تصل إلى 35».

وأردف القباني: «ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط أو البحر الأحمر ناتج عن وجود نشاط للرياح، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم\س، منوهًا إلى أن هذا المعدل عالي ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 2.5 متر على الأقل».

واستطرد محمود القباني: «اليوم وغد الأحد سيكون أقل معدلات للدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، وبدءًا من يوم الثلاثاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة مرة أخرى وذروة الموجة الحارة ستكون نهاية الأسبوع الجاري».