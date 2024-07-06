كولر يدرس طلائع الجيش بالفيديو بالدوري الممتاز

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الأحد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و 41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.